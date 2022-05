Vecinos golpearon a un presunto abusador, la policía se los saco de las manos

Después del mediodía de este viernes, en una vivienda cercanías de Creda entre calles Uruguay y Vicente Pelliza aproximadamente, un grupo de personas, fue a buscar al denunciado de abusos, dado que ayer se había huido de su domicilio.

Este grupo estaba informado que se alojaba en la casa de su hijo. Por lo que los vecinos indignados por la falta de repuesta de la justicia, quisieron hacer justicia por mano propia.

El denunciado de abuso de más de tres menores, fue atacado, por los vecinos, que lo golpeaban y gritaban, la situación se tornó crítica , por lo que funcionarios policiales , ante esta situación debieron llevarse hasta la comisaria al supuesto depravado.

Cabe destacar que la policía debió rescatar al sujeto, aclarando que no fue detenido, ni aprehendido, ya que hasta que no estén las pericias, la fiscalía no podrá disponer ninguna diligencia con el denunciado.

Los vecinos, con familiares de las victimas de este pervertido solicitan que la justicia sea mas rápida y actúe como debe hacerlo ante estos hechos tan terribles donde destrozan la vida de sus victimas