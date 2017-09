Un centenar de vecinos pidieron por Maldonado en Salto

Reclamaron la aparición con vida del joven Maldonado. Críticas a la ministra de Seguridad.

Desde el 1 de agosto, día en el que el joven Santiago Maldonado desapareció en Chubut, esa es la pregunta que se repite todos los días en distintos ámbitos. Ya sea un la televisión, en una charla de café, en redes sociales, también en campaña.

Adhiriendo no a la propuesta nacional está con vocación en Plaza San Martín con un poco más de asistentes que la vez anterior en Plaza San Martín se reunieron y cada uno puedo decir lo suyo.

La agenda de izquierda explicó que la idea es que cada uno se exprese y como Ciudadano de salto La idea es que se expresen y que estemos presentes.

la intención es movilizarnos por Calle San Pablo hasta maipú y volver por calle Buenos Aires manifestaron los integrantes del frente de izquierda.

Habló Siu Casas desde el Colectivo de mujeres, en este Marco es importante remarcar y celebró la cantidad de gente que acá estamos Este tipo de hecho particular el estar en la plaza señala una situación de interpelación a la comunidad desde que nos están diciendo que hay ciertas cosas en cierto espacio que no se puede hablar no hablamos de la realidad histórica actual. Señalando cuestiones y hechos políticos, nacionales y locales.

Daniel Bonjorn también explicó que celebran que no solamente esta concentración es para la aparición con vida de Maldonado sino también por la restitución de las tierras de los pueblos originarios e hizo un pedido a los docentes, que puedan llevar estos temas dentro del aula para que se transforme en una cuestión de conocimiento en toda la educación.

Un vecino se acercó y dijo que solamente participaba para hablar por la aparición de Santiago Maldonado , “ Dónde está Santiago Maldonado No quiero hablar de otra cuestión política.” Repitió.

Comenzaron a marchar Por Calle San Pablo, al son de bombos y de cánticos “donde está Maldonado el estado es responsable “caminaron hasta Maipú así pararon un segundo frente a la sede de Cambiemos, escribieron su calle y fueron hasta plaza San Martín donde luego de cantar frente al municipio, que estaba con las puertas abiertas se desconcentraron.

Una marcha tranquila como tendrían que haber sido todas las marchas de nuestro país pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado.