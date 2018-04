Alessandro: el responsable de los aumentos es Macri.

El intendente Alessandro expreso en Tardes Informales que mucha gente se queja con el tema de la luz, “Acá hay un solo responsable, el responsable es Macri y Aranguren “expreso el jefe comunal

Yo no conozco los proyectos que se presentan en el HCD pero si estoy en conocimiento de algunos pensamientos de la oposición, ellos creen que sacando el alumbrado público se soluciona. Hoy vi, continuó Alessandro, “una boleta de $ 18 mil pesos con 120 pesos de alumbrado público.”

Sacar el cobro del alumbrado público de la factura de la Cooperativa eléctrica seria desfinanciar la municipalidad, me parece que la cuestión no es esto, hay que quejarse a Macri. Y que va a pasar cuando lleguen los demás aumentos? se repregunto Alessandro

En otro párrafo hablo de la 125 y la poca fortuna de esa medida. Subrayo la inflación, y su crecimiento actual. El pobre ya no tiene que comer, exteriorizó el jefe comunal