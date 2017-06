Miguel Tapia renunció a su pre candidatura a Diputado

Miguel Tapia quien era precandidato a Diputado Provincial del Frente Unión Federal en la Segunda Sección Electoral. Pero por algunos hechos que no le gustaron al sindicalista de la carne Tapia. Decidió abandonar su lugar en la lista

Asi renunciaba con esta carta documento.

En virtud de no compartir la decisión INCONSULTA y ARBITRARIA del apoderado legal de suscribir un FRENTE ELECTORAL del cual no me siento parte, por entender que el mismo no representa en forma acabada e inclaudicable los derechos de los trabajadores, representados a los cuales me debo y a los cuales he dedicado mi lucha, no teniendo intereses personales que me motiven, COMUNICO A UDS mi decisión de declinar la precandidatura a Diputado Provincial. Lo intimo por ende a no ser impuesto en la nómina de la boleta a oficializarse y no utilizar los avales suscriptos. Quedan uds notificados