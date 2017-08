Spadone estuvo en la presentación del libro de Sergio Masa

Massa presento el libro “Así lo hicimos, la experiencia de Tigre en seguridad”

Fue en el Hotel Sheratton, con presencia de dirigentes del Frente 1Pais, especialistas en seguridad, Ali estuvo Florencia Arietto y Daniel Spadone de Salto.

La experiencia de Tigre en seguridad’, un trabajo realizado por Massa junto al especialista en seguridad Diego Santillán.

Sergio Masa se mostro tras una invitación especial con Rudolph Giuliani ex alcalde de Nueva York, conocido por su discurso de Tolerancia Cero implementado en esa ciudad.

“Yo creo que el Gobierno hizo un esfuerzo en la lucha contra el narcotráfico y hay que reconocerlo, porque es un mérito. Pero en la lucha contra el crimen de todos los días por ahora viene fracasando y la gente vive con miedo. No podemos vivir en un país en el que te matan por un par de zapatillas”, dijo Massa.

Por su parte, Giuliani aclaró que “cuando la gente me pregunta cómo se reduce la delincuencia, yo digo que se comienza desde la cima, que exige voluntad política desde el Gobierno. Es importante y debe hacerse, porque no hay nada más importante que la vida y la seguridad de los ciudadanos”.

Sergio Massa sabe que la inseguridad está en la cima de la preocupación de los bonaerenses. Por eso, jugó hoy una carta fuerte al mostrarse con el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien le entregó un estudio realizado por su consultora sobre los niveles de inseguridad de la provincia donde se incluyen fuertes críticas al gobierno de María Eugenia Vidal.