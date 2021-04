Aessandro a un año del primer caso de COVID en Salto

A un año del primer caso de COVID 19 hablamos con el Jefe comunal

Todos los días en una situación distintas. Situaciones difíciles, algunas muy difíciles de resolver, así comenzó Alessandro.

A un año difícil del primer caso uno pensaba que nunca más iba de un caso, y estamos en una segunda ola, va cambiando día tras día. Al día dio de hoy 98 casos con los que se recuperan no son muchos para la zona, eso no quiero justificar pero no son pocos tampoco y gente que se siguen contagiando. Manifestó el Intendente a Tarde a la mañana .

“La situación no es fácil es mucho más difícil, con una situación de mucha peligrosidad para todos los que trabajan la parte de salud. Nosotros seguimos trabajando.Las obras van saliendo, la obras están saliendo Gracias a Dios para que el pueblo mejore.”

Así mismo, hablo de la oposición, en general, pero acentuó la situación a nivel Nacional.

La vacunación paso por la entrevista, el hospital, el trabajo de los profesionales de la salud.

El trabajo incansable de la Dra. Myrna Rebottaro y de todos en salud.

Sobre el cuidado de la fase en que estamos expreso algunos sectores del comercio especialmente los de la noche tienen hasta el momento un comportamiento ejemplar, cierran la hora que corresponde. Es una situación de mucho riesgo en este momento Salto todavía no, pero lo que lo circunda.

En cuanto a las escuelas nosotros estamos de acuerdo con la Jefa Distrital Ana Patriarca y Cristina Patriarca como nuestra directora de educación quienes pregonan la presenciabilidad de la clases .Pero no sé cómo va a terminar esto

Con respecto al primer caso de COVID, ese joven procedió bien, se dijeron muchas cosas, pero el se aisló en Gahan y cumplió con todos los protocolos.

Escucha o que dijo el Intendente Alessandro |