Ajedrez, Nuevo Ascenso en AJEDREZ PODIO en la COPA JUAN B CABRAL J Liga ChessCovid

Nuevo Ascenso en AJEDREZ

PODIO e n la COPA JUAN B CABRAL J

Liga ChessCovid

El miércoles 28/10/2020, se disputó una nueva etapa de la liga Chesscovid Cup Liga Organizada por el Á.I. Marcelo Mariano Hermida, quien trabaja incansablemente para mejorar miércoles a miércoles y garantizarles a todos transparencia en el juego. Está liga que nació en el ámbito nacional ya alcanzo la categoría de internacional por contar con muchos extranjeros. ¡¡Desde estas líneas lo felicitamos!! En está nueva batalla de esta liga nuestro club compitió por la “COPA JUAN BAUTISTA CABRAL (J)”, contra equipos de TORRE BLANCA, QUILMES, MORON, Universidad Siglo 21, Obera, Marcos Paz, Formosa, entre otros. En la divisional participaron un total de 119 jugadores de 9 equipos. Llamó poderosamente la atención que el Club de MORON contó con GM (Gran Maestro, máximo titulo que otorga la Federación Internacional) Nikita Petrov GM, 23 años. Elo=2585. Quien estuvo a la altura de sus precedentes, venciendo en las 15 partidas que disputó, obteniendo 61pts. probablemente un récord en estos eventos, siendo que disputo aproximadamente 1 hora de la batalla. El Equipo, como casi todas las batallas, comenzó lento con la inscripción. Faltando 3 minutos para empezar solo estaban anotados Horacio Harper, Daniel Santiso y Adrian Morea. Me llegó un mensaje, de uno de los inscriptos, notificándome de los pocos jugadores con los que contábamos, le respondí: “… lo vengo chequeando… ahi le mande a los otros” Luego, lentamente, fueron ingresando hasta llegar a 13. La Batalla arranco muy bien con muy rápida victoria de Adrian Morea a pocos segundos de comenzando el evento, hubo que esperar bastante hasta que comenzaron a llegar más victorias. Al llegar al minuto 22 de juego el equipo promediaba la mitad de la tabla con 26 pts. y 11 jugadores. En la punta se iban alejando MORON seguido de cerca por TORRE BLANCA. Al entrar en la última hora de juego nuestro equipo escalo hasta el 3er. superando a Universidad Siglo 21. Mientras en la punta TORRE BLANCA y MORON peleaban punto. Al llegar a la ultima

media hora de juego TORRE BLANCA logro sacarle amplia ventaja a MORON, el GM había dejado de jugar. En cambio, la lucha por el 3er lugar estaba al “rojo vivo” entre SALTO y Universidad Siglo 21, cambiaba el tercero a cada momento. Llegó la recta final faltando 8.49 SALTO con 121, 1 punto de ventaja sobre Universidad Siglo 21. La 1ra posición estaba decidida a favor TORRE BLANCA y el 2do puesto a favor MORON. Me conecte en los últimos minutos de la justa, viendo que el Club tenía 3pts. de ventaja en la 3ra. posición, empecé a observar al líder del equipo, Horacio, el tenia clara ventaja en material no así en tiempo, si el vencía nuestro equipo obtenía 7 pts de diferencia obteniendo el ascenso. Mi amigo perdió por tiempo y a sufrir tras el acercamiento de los rivales. La ventaja se redujo a 1 pts. sobre Marcos Paz, una victoria de este Club o de Universitario, nos haría perder el 3er puesto. FINALMENTE, la 3ra posición se definió a favor de CLUB de Salto con 136pts. para alegría de la tribuna que le pedía al “Arbitro” que lo terminara cuando el reloj del torneo recorría los últimos segundos. En los últimos segundos PABELLON SAPA de Marcos Paz llegó a los 135pts superando por 1 a Universidad Siglo 21 que quedo 134. Finalmente, el equipo de TORRE BLANCA encabezado por Florencia Semprevivo, logro el primer puesto al obtener 194pts., con clara ventaja sobre el CLUB PHILIDOR de MORON con 177pts. El Club AXEDREISH DE SALTO, completó el podio con 136 pts. Los nombrados ascendieron a la LIGA MARIANO MORENO (I). Salto no compite en esa liga desde el 8 de julio de 2020. En cuanto a las clasificaciones individuales, Salto contó con 13 jugadores en total, que lucharon bravamente cada partida. El Club Axedreish, en su alineación, contó el importante retorno a la plantilla de JOSE DANIEL SANTISO de la vecina ciudad de Arrecifes. Grandes actuaciones del “POKER de ASES” formado por HARPER, Horacio, MOREA, Adrián ambos de Pergamino, CHOCRON Ariel y RUBINIC, Enzo de Arrecifes. Ellos obtuvieron 25, 24, 23 y 23 pts. respectivamente, totalizando 91 entre ellos. BONJORN, fundador del club AXEDREISH, retorno al equipo en forma extraordinaria obteniendo el 73% de los puntos y redondeando una actuación de 2189, la mejor del equipo. PEKO tuvo una excelente actuación con 32pts., sigue mostrando un gran progreso en su juego. MOREA, en su retorno a la plantilla, realizó una sólida actuación con 26 pts. ¡FELICITACIONES!

URL torneo: https://lichess.org/tournament/mdvzuTsX Actuaciones de los 7 jugadores del equipo:

1 HARPER, Horacio (Pergamino) 25 8 0 3 2140 73 2

MOREA, Adrián (Pergamino) 24 8 1 5 2210 60 3

CHOCRON Ariel 23 8 1 2 2149 77 4

RUBINIC, Enzo (Arrecifes) 23 7 8 2 2125 64 5

SANTISO, Daniel (Arrecifes) 16 6 0 6 1874 50 6

SAVOY, Juan Pablo (Casilda) 13 4 2 1 1900 71 7

FERNANDEZ Agustín (Vdo.Tto.) 12 4 2 6 1790 41

BASES Y REGLAMENTO: La Liga “Chess-Covid Cup” de Ajedrez virtual, el certamen que organiza el árbitro internacional, Marcelo Herminda, y que cuenta con la participación de aproximadamente 110 equipos de todo el país, que compiten divididos en zonas. Estos eventos se realizan los miércoles de 19 a 20:30hs. Los eventos se realizan en la plataforma Lichess, se utiliza el sistema ARENA, Batalla por equipos. El ritmo aplicado fue 3 min + 2 segundos de incremento. Está permitido para cada jugador utilizar la opción berserk, que significa una reducción del tiempo con la posibilidad de obtener 1 más puntos por juego. Cada Club puede participar con una ilimitada(creo) cantidad de jugadores, computándose los 7 mejores scores. Cada partida ganada vale 2 puntos, si se ganan 3 seguidas, la 3ra vale 4 puntos, si se sigue ganando vale 4 puntos cada partida. En caso de aplicar berserk el valor de la victoria es 3puntos y la tercera victoria vale 5 puntos.

Tabla de posiciones finales e imagen de la LIGA JUAN B. CABRAL J con LOGO de cada CLUB.

Torneo MIKHAIL TAL Torneo MIKHAIL TAL

El equipo MIKHAIL TAL está organizando Torneos correspondiente a la Liga Internacional Mikhail Tal con 3 divisiones en los ritmos de juegos clásicos 30min+20seg de incremento. Cada zona tiene 10 jugadores y se aplica el sistema americano a doble vuelta. En esta ocasión se utiliza la plataforma lichess.org. Salto está representado por ALEJANDRO MICERDA en la primera división, la categoría más fuerte, lleva 3,5 pts., al cerrar la primera vuelta, en 9 partidas producto de 1victoria 5 tablas y 3 derrotas y MARCELO RODEJA en la tercera división lleva 8,5 pts de 10. Torneo Torneo COPA ATAHUALPACOPA ATAHUALPA

El Taller de Ajedrez de la comunidad de Chabás, encabezado por el maestro Sergio Galarza, organiza este extraordinario evento a 9 rondas a Sistema Suizo. Se utiliza un ritmo de reflexión de 30 min + 15 seg por jugada correspondiente al ritmo clásico. Las partidas se realizan cuando los rivales acuerdan la fecha. Nuestro club representado por Marcelo RODEJA quien comanda el evento con 6 pts. en 7 partidas. También participa Pablo BONJORN quien lleva 5 puntos en 7 partidas cerca de los punteros.