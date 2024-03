ALESSANDRO ENVIÓ UN EXTENSO Y FUERTE MENSAJE AL INICIO DE SESIONES ORDINARIAS

En una sesión protocolar de inicio de sesiones ordinarias, con presencia de todos los concejales, pero ausencia del Intendente, quien como en otros años, envio el mensaje de apertura, que fue leído por la secretaria interina del cuerpo legislativo . El Mensaje tuvo momentos álgidos dedicados a ediles del bloque de Juntos y de los libertarios.

Un momento político, dirigido a la crítica del gobierno Nacional y agradecimiento al gobierno de la Provincia.

Aquí el mensaje del Intendente:

Buenas noches al cuerpo deliberativo y a los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Como todos los años, estoy cumpliendo con lo indicado en el artículo 108 inc. 16 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, dando inicio al período de sesiones ordinarias.

En primer lugar, quiero referirme a la situación actual que vive nuestro país. Hoy más que nunca, desde el gobierno local, tenemos que estar del lado de la gente, de los trabajadores, de los estudiantes, de los emprendedores, de los productores, de los comerciantes, de los jubilados y de las instituciones de la comunidad. Ante la quita de subsidios, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y los constantes aumentos de precios, el gobierno local debe responder con políticas públicas.

El pasado 22 de noviembre el pueblo argentino eligió un cambio político, dando la espalda a los dos frentes que habían gobernado el país en la última década, y manifestó su descontento consagrando como jefe de Estado a un economista que prometió desde innumerables estudios de televisión eliminar los privilegios y sanear la economía argentina para que la misma pueda volver a crecer luego de años de estancamiento.

Sin desconocer que no es posible resolver problemas de gravedad que llevan décadas en menos de 100 días, tengo que decir que nos causa una enorme preocupación la marcha del país, en la que observamos un ajuste fiscal superortodoxo que implica la licuación de los salarios reales vía inflación, la eliminación de obras públicas, la transferencia de ingresos de los sectores medios y populares hacia los sectores concentrados de la economía, el avasallamiento de las autonomías provinciales mediante la quita arbitraria de recursos que son de los ciudadanos de la provincias, la desinformación y descalificación de los adversarios y disidentes a través de las redes sociales y, como si todo esto fuese poco, la amenaza latente y permanente de represión física ante cualquier reclamo de la sociedad. Por estos motivos, adhiero a lo señalado días atrás por el Papa Francisco, en relación a que “la legitimidad de origen que otorga el triunfo electoral debe sustentarse con la legitimidad de ejercicio”.

Como es sabido, el actual es mi sexto mandato como jefe comunal, y el tercero en el cual el gobierno nacional no pertenece al movimiento político del que soy parte. Me propongo hacer lo mismo que hice en las dos circunstancias anteriores, realizar gestiones para que Salto siga creciendo, y pedir y pelear ante quien corresponda por los proyectos que Salto necesita, respetando la investidura presidencial y el sistema democrático que consagró a este gobierno.

Ahora bien, lo dicho no significa que vayamos a agachar la cabeza y acallar nuestras voces cuando observemos que se vulneran los derechos del pueblo, cuando se agitan fantasmas de las épocas más nefastas de nuestra historia y cuando se decide priorizar que cierren los números a costa del hambre y de la miseria del pueblo argentino.

Precisamente ese pueblo argentino supo ser protagonista y librar las luchas que tuvo que dar en las diferentes etapas de la vida nacional para hacerse oír en toda su magnitud, por eso estoy convencido que los intentos de disciplinarlo por la fuerza fracasaron y van a volver a fracasar en el caso de que se repitan. El sadismo por el sufrimiento ajeno tiene patas cortas y no conducirá a nada, sino sólo a una mayor confrontación social.

En resumidas cuentas, toda mi vida he sido un convencido de que el Estado tiene funciones indelegables e irrenunciables como garante de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, que es un actor clave de la economía nacional y su fortaleza política es directamente proporcional con su papel en el mundo. Por todo esto queda de manifiesto que no soy partidario del ajuste económico que promueven las ideas del neoliberalismo que, por otro lado, tuvieron graves consecuencias en el entramado social tras los planes de Martínez de Hoz durante la dictadura y de Domingo Cavallo en el gobierno menemista.

Como bien ha señalado nuestro Gobernador en el día de ayer: “Sin Estado, rige la ley de la selva. Esto no es una cadena alimenticia donde el más fuerte se come al más débil, es una sociedad donde a través del trabajo, esfuerzo y solidaridad se intenta colectivamente que todos progresen. La ideología que tratan de implantar es incompatible con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestros valores y contra nuestra Constitución Nacional».

Quiero expresar una vez más mi absoluto respaldo y acompañamiento a la figura del gobernador Axel Kicillof en la provincia. De todo corazón, deseamos que pueda continuar con la importante y fructífera gestión que viene realizando en la Provincia desde el año 2019. Confío plenamente en él y en su equipo de colaboradores porque estoy convencido de que van a defender a los bonaerenses con ahínco y convicciones.

En ese sentido considero muy acertada la decisión del gobierno provincial de compensar el salario de los docentes ante la quita del FONID para poder garantizar que los estudiantes de la provincia estén nuevamente donde tienen que estar, en las escuelas y en las aulas.

Párrafo aparte merece la lucha que actualmente está dando el Gobierno bonaerense ante la quita arbitraria e inconsulta de los recursos del FOFOFI, que en su mayoría se destinaron al financiamiento salarial y de pertrechos y equipamiento para la policía.

Somos parte de la Provincia en la que habita casi el 40% del total de la población del país y que genera una enorme cantidad de recursos que alimentan al fisco nacional, por eso creo que todos los bonaerenses debemos luchar hoy para apoyar a nuestro gobernador y defender lo que es nuestro.

Con total humildad y como uno de los 135 Intendentes de la Provincia anuncio mi total respaldo a los siete puntos que enumeró el Gobernador Kicillof como necesidades de la Provincia para entablar un diálogo serio con el Gobierno Nacional, remarcando que la quita de recursos a la Provincia no es perjudicial para un gobernador ni para la política, estas medidas son contra el pueblo de la Provincia y perjudican al pueblo de la Provincia.

El conjunto de los saltenses no votaron el ajuste, por la sencilla razón de que nuestra gestión es seria y honesta, porque cuidamos sus recursos con mucha responsabilidad y porque la ciudad pujante que hemos construido durante décadas sigue teniendo un enorme potencial para crecer, por eso, así como en la década del 90 se gestó el Salto a la producción industrial que supo reconfigurar nuestra ciudad y puso a las fábricas en un nivel de relevancia y excelencia tan grande como el que históricamente ha ocupado nuestra producción agropecuaria y ganadera. Es tiempo de seguir sumando y soñando con todo lo que podemos y debemos ser.

Entonces, ya avanzado el Siglo XXI, el nuevo desafío es sumar valor agregado a la producción y al trabajo con el factor productivo más importante en la actualidad que es el acceso al conocimiento y por ese motivo seguimos avanzando a paso firme con la puesta en marcha de los acuerdos con la Universidad de Buenos Aires para que en Salto se cursen carreras pertenecientes a las facultades de Medicina y de Ciencias Económicas. Esto se suma a las acciones que venimos llevando adelante desde el año 2019 con otras prestigiosas universidades como la UNNOBA y la UTN.

Respecto a los convenios con la UBA, prontamente estarán a disposición de este Honorable Concejo para su tratamiento.

Para finalizar estas líneas referidas a la política universitaria voy a parafrasear al general Perón diciendo que un país que pretende ser protagonista en el escenario mundial no puede de forma deliberada reducir su cantidad en “materia gris”, impidiendo que los jóvenes carentes de recursos económicos puedan cursar estudios superiores. Ese concepto histórico me permite repetir esta noche una consigna que es propia de todos los argentinos: “Educación pública y gratuita, siempre”.

Antes de avanzar en un racconto de lo realizado por diferentes áreas y reparticiones municipales a lo largo del año 2023, quiero manifestar mi posición ante un suceso que tuvo lugar en Salto hace algunos días, referido al traslado de la Oficina local de la obra social para jubilados y pensionados, PAMI.

Me parece absolutamente desacertado que la nueva ubicación de la oficina sea donde hasta hace pocas horas funcionaba un local partidario del oficialismo a nivel nacional. He escuchado las explicaciones que presentan a este hecho como una situación de emergencia y temporal, pero aún así creo que las autoridades nacionales podrían haber gestionado la situación de otra forma, para evitar dudas que puedan empañar la prestación de un servicio tan elemental. Los jubilados y pensionados son uno de los sectores sociales más golpeados por la licuadora de ingresos que acciona el gobierno, también se encuentran afectados por inconvenientes con la cobertura de medicamentos y prestaciones médicas, a riesgo de ser reiterativo nuevamente traigo esta situación al presente mensaje para recordar que los adultos mayores merecen todo nuestro respeto y acompañamiento en estas horas de dolor.

SEGURIDAD

Esta es una de las cuestiones que más preocupan a nuestros vecinos, por lo que siempre le otorgamos la importancia que merece y nos ocupamos con todos los medios a nuestro alcance. El pasado año 2023 pudimos gestionar y obtener la radicación permanente de efectivos pertenecientes al Grupo de Apoyo Departamental (GAD), fuerza especial de la Policía de la Provincia que mucho hace para contribuir a la tranquilidad de la población, asimismo continuamos gestionando de forma permanente ante las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires la incorporación de más efectivos de policía para nuestra Estación Comunal, cuya conducción hemos reestructurado hace pocas semanas.

Quiero destacar el acompañamiento y la labor de la Patrulla Rural, siempre al servicio de nuestros vecinos de las localidades y de los productores locales.

En la misma línea celebro la coordinación permanente que logramos con la Ayudantía Fiscal, con el Juzgado de Paz Letrado y con nuestro Juzgado de Faltas.

Quiero señalar también que hemos creado, dentro de la Dirección de Monitoreo y Vigilancia Urbana, la Patrulla Urbana Municipal que realiza tareas de apoyo en la vía pública, colaborando con el cuerpo de inspectores viales, como así también con los otros servicios de emergencias.

A comienzos de este año hemos instituido de forma permanente un Comité de Operaciones de Emergencia, conformado por todos los servicios de emergencias, buscando fijar protocolos de acción y campañas de prevención ante situaciones extremas, como son las emergencias climáticas.

Me voy a referir a un hecho acaecido hace pocas horas, donde se intentaron ocupar terrenos ferroviarios y debimos llevar a cabo rápidamente un operativo comandado por nuestra Comisario de la Policía Comunal. Sobre esta cuestión voy a hacer totalmente claro: Ante nuevos intentos de usurpación de inmuebles públicos y privados vamos a volver a actuar con total firmeza para impedir que dichas intentonas prosperen. Recuerdo que hace algunos años fuimos vilmente acusados de promover la llegada a Salto de ocupadores de tierras que en aquel momento actuaban en la localidad de Guernica, como siempre hice a lo largo de mi vida, además de con mis palabras, ante las injurias respondo con acciones concretas.

Como siempre digo, la frazada es corta, nunca son suficientes los recursos humanos y materiales para combatir el flagelo de la inseguridad, pero sepan que este Intendente con sus aciertos y errores estará siempre dispuesto para poner su grano de arena en este tema y no va a aflojar aún cuando tenga que asumir grandes riesgos personales, como los que he asumido hace pocas semanas al dar nombres propios de delincuentes de poca monta que alteraban la paz de nuestros vecinos, exigiendo a las autoridades judiciales que hagan su trabajo como corresponde.

Hemos realizado distintas acciones para abordar una problemática que tiene a nuestra localidad en vilo, y es el tema de la SEGURIDAD VIAL. Si bien los esfuerzos nunca son suficientes, nos hemos encargado de ampliar el cuerpo de inspectores de tránsito, controlar el expendio de bebidas alcohólicas en horario nocturno; controlar el horario de ingreso y egreso de locales nocturnos; controles de alcoholemia; y operativos de control de tránsito, ruidos molestos,uso de casco y salida de establecimientos educativos.

DESARROLLO SOCIAL

Hemos realizado numerosos traslados de lunes a viernes, a Hospitales de La Plata, CABA, Junín, Pergamino, Arrecifes, Rosario, San Nicolás y San Pedro. Además, para pacientes oncológicos, se hacen traslados diarios a Carmen de Areco, Pergamino y Junín, a fin de llevar a cabo su tratamiento con rayos o quimioterapia. Hay que destacar que en los casos en donde el vehículo municipal no disponga de lugar, se solventan los gastos de traslado por otro medio.

El área también se encargó de ayudas económicas a personas indigentes, para que puedan solventar necesidades básicas; entrega mercadería en el marco del Programa ASODI; también se hace entrega de gas envasado a personas de bajos recursos (200 cargas mensuales).

La asistencia a comedores también es una parte importante del área, donde se provee nutrición a 460 niños, embarazadas y madres lactantes. Durante el último año se ha modificado la edad de concurrencia, que estaba pautada entre los 2 y los 12 años, pero nos vimos obligados a recibir niños y niñas lactantes, así como también niños y niñas de hasta 15 años.

SALUD MENTAL

Durante el 2023 hemos conformado el equipo de la Dirección de Salud Mental, compuesto por profesionales de distintas disciplinas, que tiene sede en el Dispensario de Jubilados. Este equipo realiza diagnósticos situacionales y aborda tareas estratégicas para atender las demandas. Los nuevos paradigmas sanitarios tienen que llevarnos a comprender que la salud emocional es igual o tan relevante como la salud física.

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD

Esta área está presente en la temporada de verano en el Balneario Municipal, cuenta con una guardia activa de enfermería durante el verano en Berdier y La Invencible, así como servicio de guardia de 24 hs con ambulancia en Arroyo Dulce, Gahan e Inés Indart. Además, se han llevado a cabo los programas SUMAR, para comprar equipamiento y mejoramiento edilicio, REMEDIAR, que otorga medicamentos; y tanto el Programa de Salud Sexual y Reproductiva como el Programa de Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual con realización de testeos rápidos en territorio, con posterior derivación de casos al servicio de infectología del hospital.

Por otro lado, también se ha llevado a cabo el Programa Bonaerense Qunita, donde se han entregado 73 kits en el Hospital Municipal.

Arroyo Dulce

En la plaza de La República se ha reforestado y se han retirado ejemplares de arbolado que presentaban riesgos para la seguridad pública. En cuanto a la presencia de perros en la vía pública, se ha colaborado con la Asociación Protectora de Animales en los operativos de castración y adopción responsable.

Por otro lado, se han entoscado varias cuadras y se han arreglado caminos rurales garantizando la circulación de vehículos, fundamentalmente en los períodos de mayor actividad en el agro.

Se han colocado brazos de luz en zonas de quintas.

En materia de acceso a la vivienda se está llevando un Programa de Lotes con Servicios que beneficiará a 46 familias. El año anterior se llevaron a cabo tareas de desmonte y mantenimiento en el predio donde se ubican los lotes.

Junto a la Dirección de Servicios Sanitarios, la delegación de la localidad ha trabajado en la continuidad de la obra de recambio de cañerías de la red de agua potable, trabajos que serán retomados en las próximas semanas.

Berdier

Durante el 2023 continuamos garantizando la prestación de servicios tanto en las tareas de recolección de residuos (dos veces a la semana), limpieza y mantenimiento de calles, desmalezamiento de veredas, banquinas y terrenos baldíos, podas, riegos, mantenimiento de caminos rurales y reparación de maquinarias.

En cuanto al equipamiento logramos sumar un tractor para los trabajos en el sector rural y equipos menores para reforzar las tareas cotidianas.

También la Delegación ha colaborado con la Dirección de Cultura y con gran parte del equipo del Municipio en la Fiesta de la Tortita Negra.

La Invencible

Se han realizado trabajos de recolección de residuos, limpieza de espacios públicos, podas de arbolado, recolección de ramas, mantenimiento y reparación de maquinarias, arreglo de caminos rurales, bacheo del acceso, riego de calles y corte de césped.

Además, en la plaza se ha reacondicionado el sector de parrillas, mesas y bancos de cemento. También se ha trabajado en el mantenimiento de la sala de Atención Primaria de la Salud.

Inés Indart

En esta delegación a lo largo del año 2023 el personal estuvo compuesto por 12 trabajadores encargados de tareas especiales, 4 en la administración y 3 personas más que integran el personal de la Sala de Asistencia Primaria.

Durante el año se garantizó la prestación de servicios al vecino en la zona urbana, incluyendo entre otras tareas la poda de arbolado público, cuidado de espacios verdes, recolección de residuos, colocación de tubos en alcantarillas, mantenimiento del cementerio, corte de pasto y limpieza de patios en las instituciones educativas, reposición de lámparas en alumbrado público, entre otras. Varias veces éstas tareas se han llevado a cabo en conjunto con personal de otras áreas de la Municipalidad de Salto.

Por otro lado, en la zona rural el personal se ha dedicado al mantenimiento de caminos (con niveladora y tractor Pauny), a la limpieza de banquinas y al mantenimiento de los sectores aledaños a la ruta y la señalización del acceso a la localidad.

En cuanto a la maquinaria, en el mes de septiembre con mucho esfuerzo logramos adquirir para esta localidad un camión Volkswagen que se destina a la prestación diaria de los servicios.

Gahan

Durante el 2023 el balance impositivo de la localidad ha sido de $3.038.821, compuesto por el aporte de los vecinos en relación a las tasas de ABL, red vial, servicios sanitarios, seguridad e higiene y el impuesto automotor.

Entre las actividades referidas a la maquinaria, se han llevado a cabo tareas de mantenimiento y reparaciones de los tractores, la motoniveladora, el tanque regador, el carro playo, las motoguadañas, la camioneta y la ambulancia.

También se realizaron trabajos de mantenimiento edilicio y de adquisición de equipamiento en la Sala de Atención Primaria de la Salud.

Continuando con el Acceso a la Vivienda, se ha comenzado con el apoyo invalorable de la Provincia de Buenos Aires con la obra de 12 viviendas, estando asimismo en ejecución el proyecto de subestación eléctrica que hará posible duplicar en los próximos años la capacidad eléctrica del pueblo, dando oportunidades para nuevas iniciativas productivas que puedan instalarse allí. Recuerdo que tanto la subestación como el convenio de las viviendas fueron oportunamente aprobados por este Concejo Deliberante, a quien agradezco por su cooperación y celeridad en estas y otras cuestiones que mejoran la calidad de vida de la gente.

Por último, como es habitual se ha trabajado en las mejoras y mantenimiento de espacios públicos: arreglo de cordones y badenes, mantenimiento de pintura en la estación del ferrocarril, alteo y mejoramiento de caminos rurales, y la recolección de residuos.

Ambiente

En la Dirección de Ambiente se ha trabajado en el acondicionamiento y organización de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos, comenzando con la puesta en valor de la retroexcavadora Caterpillar que permitió mantener en condiciones las zonas de disposición con el objetivo de evitar la combustión de residuos. Además, la Cooperativa de Trabajo Salto Argentino LTda, continuó con las tareas de separación de los residuos provenientes de los puntos verdes.

En segundo lugar, el área se encargó de la educación ambiental realizando charlas de concientización en instituciones educativas de Salto y localidades del Distrito.

Ante la necesidad de estricto cumplimiento de la normativa provincial que demanda el Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.), la Dirección de Ambiente se encargó de colaborar con las industrias para que realicen los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental, y posteriormente solicitar los certificados. En este sentido se continúa avanzando con las industrias para regularizar esta situación y garantizar que la producción saltense sea cada vez más una producción sustentable.

Destacamos también el Convenio que el municipio realizó con el Ministerio de Ambiente de la Provincia, con el objetivo de sanear la Planta de RSU y realizar la construcción de una celda sanitaria para la disposición de residuos, a través de la contratación del CEAMSE para realizar dichas tareas.

Dirección de Niñez, Adolescencias y Familias

Está conformada por el Servicio Local de Promoción y Protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, el Programa Envión y el Proyecto Arraigo.

El Servicio local realizó acciones de promoción y de derechos en festejos patronales, Fiesta del Pueblo de Inés Indart, en la peregrinación de San Cayetano, en la Fiesta Provincial de la Tortita Negra y en la Fiesta del Pueblo de Salto. También se ha contribuido en la promoción e inscripción de personas al programa Progresar.

También se llevaron a cabo 26 Medidas de Abrigo para proteger derechos de niños y niñas. Se les proporciona un ámbito alternativo de su grupo de convivencia cuando en éste se encuentran amenazados o vulnerados sus derechos. El plazo máximo de ésta contención es de 180 días.

Dentro del área también funciona el Programa ENVIÓN, que funciona a través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo de la PBA. Está orientado a lograr inclusión socioeconómica, política y cultural de los jóvenes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

El programa ofrece talleres de formación para jóvenes de entre 12 y 21 años, en temáticas como DJ, taller audiovisual, taller de barbería y peluquería, y taller audiovisual.

Género

El área, a partir de su creación reestructuró su organización garantizando dos equipos, uno abocado al acompañamiento de situaciones de violencias y otro encargado del dispositivo grupal de varones que ejercen agresión.

En el área se llevan a cabo los programas Comunidades sin Violencia; el Fondo de Emergencia que acompaña a mujeres en situación de violencias; la Unidad de Coordinación de Políticas Transversales, garantizando talleres en diferentes eventos locales e incorporando a personas en situación de violencia en el subsidio de tarifa de luz; Programa Generar (Nación), encargado de mejorar la recopilación de datos de la oficina para mejorar la articulación transversal y evitar la revictimización.

Existieron 369 expedientes que reflejan situaciones de violencia, se realizaron 1626 intervenciones, ya sea a través de comunicación telefónica o a través de una entrevista personal.

Desde la oficina de Género también se realizaron acciones de promoción, teniendo como eje el acompañamiento de las actividades desarrolladas desde la Dirección de Cultura y de Deporte de nuestra municipalidad, entendiendo que esas instancias son fundamentales para transversalizar la perspectiva de género.

También hay que destacar el registro de casos de violencia de género, que arroja datos relevantes a la hora de analizar la problemática.

Hospital

Durante el 2023, el Sistema de Emergencias dio respuesta a 2036 coberturas, de las cuales 264 corresponden a accidentes en la vía pública.

A través del Fondo Provincial de Salud, se adquirió una mesa de Anestesia de Alta Complejidad para quirófano marca Leinstung, con vapor de anestesia y monitor multiparamétrico.

En cuanto al servicio de obstetricia se instauró como derecho el “parto respetado” continuando con capacitaciones a embarazadas transmitiendo las diferentes formas de parir.

Además, se ha llevado a cabo una estadística a través de la Dirección de Información Sistematizada (DIS).

En alimentos se ha invertido una suma de $17.642.930 y se han entregado 57058 viandas a personal de salud, 4.449 a personal de seguridad.

El sistema de turnos web ha dado muchos beneficios, permitiendo a pacientes acceder a turnos mediante la plataforma, de manera ágil y cómoda.

También se ha trabajado de manera coordinada con la Dirección de Salud Mental para trabajar en un diagnóstico de la situación local con proyección para el presente año 2024.

DEPORTES

Durante el 2023 se ha llevado a cabo la colonia de vacaciones tanto para niños y niñas como para adultos mayores; se han continuado las obras en el Polo Deportivo Municipal; también durante el año se han llevado a cabo los Talleres Deportivos Municipales y se han realizado diversos eventos deportivos como la Carrera Luis Lagoa de 8km, la carrera nocturna de ultraduración, la correcaminata “Día de la Mujer”, Torneo de fútbol de Localidades, la Copa Igualdad, la Carrera de Sortija “Salto 2da Edición”, carreras de Rally Series de Mountain Bike, encuentros de Maxi Voley en el Polo Deportivo, entre otros.

Por otro lado, se ha inscripto e incentivado a los y las jóvenes a participar de los torneos bonaerenses, donde año tras año tenemos el orgullo de llevar jóvenes y adultos mayores a instancias finales en la ciudad de Mar del Plata.

Por primera vez se implementó y ejecutó el “Fondo de Fomento del Deporte Amateurs”, a deportistas de diferentes disciplinas como atletismo, taekwondo y ciclismo.

Por último, para erradicar la violencia en el fútbol se ha llevado a cabo el programa “Paren la Pelota”, donde se visita a los clubes y se realizan charlas de capacitación con infantes y juveniles.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS

La obra pública es un motor para el crecimiento económico, genera fuentes de trabajo y se refleja en mejoras concretas en la prestación de los servicios públicos. Voy a enumerar seguidamente algunas obras que se iniciaron y/o ejecutaron durante el año 2023 y que pudieron llevarse a cabo gracias al acompañamiento y la decisión de la administración nacional que finalizó su mandato el 10 de diciembre y del gobernador Kicillof:

Convenio con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires de asistencia financiera para la construcción de 40 viviendas: $200.568.006.

Construcción de 24 viviendas en Barrio Ex Criave: $133.308.488

Asistencia financiera para la ejecución de 16 viviendas en el marco del Programa Reconstruir. Ejecución de la primera etapa (8 viviendas): $36.403.503.

Convenio con el Instituto de la Vivienda de la PBA para la construcción de 27 viviendas: $154.487.765.

Convenio con el IVPBA para la construcción de 9 viviendas en Inés Indart, en el marco del Programa Bonaerense II: $54.975.623. Además, hubo otro convenio de $878.238 para realizar el tendido de agua potable; y otro de $2.017.778 para el tendido de la red eléctrica.

Construcción de 12 viviendas en la Localidad de Gahan a través del Programa Lotes con Servicio: $213.771.040,67.

Tendido de red eléctrica y alumbrado público en Arroyo Dulce a través del Programa Lotes con Servicios: $23.162.880. Además, a través del mismo programa se extendió la red de agua potable por un monto de $3.703.184.

Revalorización edilicia

Polo Deportivo Municipal:

Refacción del gimnasio en el marco del Programa de Apoyo a la Mejora de Infraestructura de clubes de barrio y entidades deportivas comunitarias (puerta de acceso, escalinata y rampa): $2.185.500

Reconstrucción del Polo Deportivo Municipal a través del Programa de Financiamiento para la Mejora del Hábitat: $25.440.765.

Convenio con el Min de Infraestructura y Servicios Públicos de la PBA para la ejecución de la obra Plaza Diagonal y Parque Almafuerte (revalorización).

Obra: Parque Almafuerte. Monto: $11.748.500.

Obra: Parque Diagonal Victorio M. Migliaro: $10.181.800.

Convenio con la Secretaría de Municipios del Min del Interior en el marco del Programa Municipios de Pie, para puesta en valor del Parque Gral. Urquiza, con un monto de $19.993.700; para puesta en valor de Plaza ex Criave, con un monto de $18.149.100; y para puesta en valor de Plaza de la República en Arroyo Dulce, con un monto de $18.149.100.

Construcción de 2 aulas en el Centro Permanente Hogar Agrícola, a través del Programa Puentes. Cada una con un monto de $10.859.771.

Construcción de 2 aulas en el Centro Permanente Hogar Agrícola, a través del Programa Puentes. Una con monto de $3.922.193, y la otra con monto de$3.251.974.

Construcción de aula de Luthería en la Escuela de Música Municipal Francisco de Cicco: $4.460.000.

Puesta en valor del Centro Cultural Ex-Casino de Salto: $19.271.713

Asfalto:

Carpeta asfáltica en Barrio El Salvador: $107.928.150.

Convenio con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires para la construcción de Carpeta Asfáltica.

Costanera: $80.253.277.

Diferentes arterias de la ciudad: $113.991.747

Plan de bacheo de diferentes arterias de la ciudad: $12.348.000.

Repavimentación y cordón cuneta en calle Soldado Argentino:

Etapa 1: $11.995.738.

Etapa 2: $30.662.973.

En este año que estamos transitando y ante la complejidad de la situación de la que nos toca ser parte quiero manifestar mi predisposición para trabajar en conjunto con la totalidad de los bloques de este Concejo Deliberante y descontar que cada uno de esos espacios estará al pie del cañón para afrontar los desafíos que se vienen.

Es lógico que existan diferencias políticas y de ideas entre algunos de nosotros pero eso no tiene que impedir que prime el amor a Salto y el deseo de seguir creciendo en el momento en que cada uno de nosotros toma sus decisiones.

En lo personal, recuerdo con mucha nostalgia y cariño aquellos años del restablecimiento de la democracia, donde me tocó ser concejal opositor al gobierno nacional del presidente Alfonsín y al gobierno municipal del querido intendente Menéndez. Fueron tiempos de debates duros, de luchas apasionadas, pero todos pudimos poner lo nuestro en los momentos en donde la patria estaba en peligro y eso es verdaderamente un homenaje a quienes dieron la vida para que nuestra democracia hoy exista.

Entonces hoy me siento en la obligación de decir algo que puede resultar incómodo para algunos, veo con desagrado y preocupación algunas publicaciones que el Sr. Concejal López Rondo ha realizado en sus redes sociales personales, recordando con cierto romanticismo (por ser suave con la palabra) los años de la Dictadura Cívico-Militar que se instaló en el país a partir de 1976.

Me toca en lo personal, me duele, me trae a flor de piel, recuerdos de amigos y compañeros de la vida universitaria en la ciudad de La Plata que fueron desaparecidos por el Estado Terrorista. Esto no es una defensa a los crímenes que cometieron las organizaciones armadas en ese triste capítulo de la historia, pero la famosa “teoría de los dos demonios” fue creada para ocultar el genocidio de obreros, de estudiantes, de artistas, de militantes, de docentes, de intelectuales de ciudadanos que jamás en su vida empuñaron un arma y que fueron masacrados con una crueldad extrema.

Respeto la diversidad de opiniones y de ninguna manera pretendo que el Sr. Concejal tenga las mismas ideas que yo, ni que defienda mis ideales, pero no puedo permanecer callado ante situaciones como la que describí, porque negar la historia y negar la sangre es peligroso y atenta contra el futuro de los argentinos.

Por eso aprovecho esta ocasión para hacer un llamado a la reflexión y a la mesura no solo del concejal que he mencionado sino también de sus compañeros de bancada, porque reconozco y valoro en el partido radical a una institución que mucho ha hecho a lo largo de su vida política por la democracia, por los derechos sociales y por el respeto a los oponentes.

Actualmente estamos trabajando junto a diferentes funcionarios del Departamento Ejecutivo, a nuestro Juez de Faltas y al bloque de Concejales de Unión por la Patria en la elaboración de un proyecto de ordenanza que reemplace la normativa actual en materia de restricciones a la circulación por los caminos rurales del Distrito en períodos de lluvia, teniendo en cuenta algunos episodios que ocurrieron recientemente. El mantenimiento de los caminos en las mejores condiciones posible y aptos para la circulación de habitantes y de la valiosa producción de nuestro sector agropecuario es una cuestión de fuerte relevancia para este Municipio y por eso debemos arbitrar todos los medios posibles para su correcto cuidado, reconociendo también el gran esfuerzo que hacen los productores a través de la Tasa de Red Vial.

Asimismo he enviado también al Departamento Deliberativo dos proyectos que considero como actos de reconocimiento y homenaje a dos ciudadanos ya fallecidos que dejaron una marca indeleble en el pueblo de Salto: Oscar “Cata” Evangelista y Pedro Roberto Lapadú, es mi deseo contar con el acompañamiento de todos ustedes para que dichos homenajes puedan llevarse a cabo en el futuro cercano.

Para concluir quiero hacer expresos algunos agradecimientos:

A mi Secretario General y Coordinador de Gabinete Camilo Alessandro

A mi equipo de funcionarios y colaboradores

Al personal de todas las áreas del Municipio

A los productores agropecuarios, empresarios, comerciantes y emprendedores de nuestro pueblo

A las fuerzas de seguridad, Policía, GAD, Patrulla Rural, Bomberos de Salto y localidades.

A la Sra. Jueza de Paz Letrado y a la Ayudantía Fiscal.

A las instituciones educativas, religiosas, gremiales, clubes, entidades culturales y organizaciones civiles del pueblo.

Una comunidad no se construye con una sola mirada, requiere del compromiso y de la participación de todos en el cuidado de la casa común. Me congratula saber que los vecinos saltenses siempre están dando muestras de solidaridad y fraternidad. En estos tiempos durísimos será más necesario que nunca abroquelarse como pueblo. Como bien dice Kicillof: “No queremos ser Irlanda, queremos ser Argentina”.

Pido a Dios nuestro Señor que nos acompañe y nos guíe.

De esta forma dejo abierto el período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Salto.

Augurando un buen año para todos los ediles los saludo muy atentamente.

