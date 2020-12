Alessandro, Zapata Clausura de comercios, fiestas y comentarios hacia la persona del Intendente

Un lunes con una agenda apretada en el ejecutivo municipal, debido a los acontecimientos del fin de semana, clausura de comercios.

En primer termino el Intendente, Ricardo Alessandro, estaba acompañado en Rodrigo Zapata, director de comercio .

Alessandro, explico que hoy viajaba a la ciudad de La Plata por obras de pavimentación entre otras cosas, y el martes asistirá a la licitación de la ruta 32, una de las obras mas esperadas. Así mismo adelanto que el 12 de enero se licitara la ruta 31 desde Salto a Rojas.

La entrevista cambio de giro hacia las clausuras de los comercios La Cantina y Canto Bar, anterior a la entrevista en el despacho del jefe comunal, se mantuvo una reunion con todos los entes de seguridad , Policia comunal, secretario de seguridad, Comisaria de la mujer, Policia rural, Monitoreo, Comercio.

Explicaron que el jueves se brindara una conferencia de prensa donde se anunciara la suspencion de las Fiestas que se realizan en Navidad y año nuevo, ya que la provincia no dio el permiso solicitado. Tampoco se realizara el desfile de los centros tradicionalista.

El intendente explico ante algunos , comentarios subidos de tono hacia su persona, que lo que se buscaba con la posibilidad de realizar las fiestas era evitar algunos accidentes en los caminos rurales.

Rodrigo Zapata explico que las clausuras pasaron al Juez de faltas donde evaluara y se expedirá, sobre las infracciones que hubo en esos dos comercios.

Ambos funcionarios estuvieron cautos, acudieron a la responsabilidad de padres y jóvenes sobre las fiestas privadas , ya que van a hacer controladas.

Por lo que se pudo saber no se permitirán fiestas de no mas de 100 personas, en los salones habilitados para tales fin, hablando de casamientos, etc

