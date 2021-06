Daniel Spadone : “VERGONZOSO, me da mucha bronca lo que pasa en el Banco Provincia”

El martes por la mañana el Banco Provincia Nuevamente sin dinero en los cajeros, una cola de una cuadra con los clientes que tienen depositados sus sueldos.

Tarde a la mañana, hoy por la mañana visibilizo esta situación, que se repite frecuentemente, cajeros sin dinero, largas colas, la falta de empatia de algunos empleados.

Daniel Spadone en dialogo con FM CIUDAD 88.5 (Tardes Informales) informó que ante la visibilización de la situación una vez mas, se comunico con el directorio del Banco, precisamente Sebastian Galmarini, quien tiene cercanía por participar del frente Renovador.

Spadone, enfatizo que hay una falta de pertenencia a lo que es nuestro pueblo, es inaudito, hay que poner un poco de buena voluntad, en la atención, se sabe que los primeros días del mes la gente cobra, paga sus impuestos, y no pueden no atenderla. No pueden dejar a la gente sin su plata.

“Ellos son funcionarios y el mismo vecino les paga el sueldo… “fue una de las frases que dejo el actual gerente de delegaciones de la superintendencia de salud.

“Desde siempre nos ocupamos de esta situación, desde el bloque y nos seguimos ocupando por que lo sufrimos, si la sucursal no tiene los suficientes recursos, no tienen la infraestructura necesaria, que lo hagan saber”, dijo Daniel Spadone

Lo cierto que mucha gente quedo sin cobrar sus sueldos, sin poder realizar sus tramites, una vez mas el único damnificado es el vecino.

Escucha lo que dijo Daniel Spadone