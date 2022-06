DANTE PUNERO LLEGO A LUJAN DESPUES DE RECORRER 1300 KILÓMETROS A PIE

Luego de dos meses y veinticuatro días recorriendo aproximadamente 1300 kilómetros, en una conmovedora muestra de Fe, el tucumano Dante Paunero arribó este viernes cerca de las 15 a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Fue recibido por autoridades de la Dirección de Turismo en la rotonda de 25 de Mayo y Avenida Nuestra Señora de Luján y por el Padre Lucas García, rector del templo. Asistió a misa acompañado de fieles de Rojas que lo albergaron en su casa en el camino hacía Luján y de Moreno donde pasará la noche este viernes.

Dante Emilio Paunero peregrino hasta el Santuario de la Virgen de Luján, recordemos que paso por Salto, tiene 71 años y salió caminando desde Manantiales (Tucumán) por una promesa cumplida por la Virgen, -y esto es lo asombroso- no para él, sino para una persona casi desconocida para él que no podía ser mamá… Él era pintor en la casa de esta señora que no podía quedar embarazada. Le pidió a la señora que confíe en Dios y que intente de nuevo, mientras que él le hizo una promesa a la Virgen… la hija de la señora ya ahora tiene 6 años y lleva un hermoso nombre, Luján».

Este viernes pasadas las 15 Hs. Dante acompañado por un grupo de personas de la localidad bonaerense de Rojas y por amigos suyos de Moreno. Fue absolutamente estremecedor ver llegar al hombre que recorrió casi 1300 kilómetros por un acto de Fé inquebrantable.

Con gran recogimiento ingresó a la casa de la Virgen de Luján, la veneró, recorrió el camarín, asistió a misa y fue recibido por el Padre Lucas García, rector del Santuario.