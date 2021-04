Final de temporada para “Música en la calle”

Este sábado 3 de abril Music Room, “El templo del rock”, los invita a disfrutar de una noche especial. Cerrando el ciclo ” Música en la calle”, propuesta municipal inédita que surgió ante la pandemia y que logró incluir a los músicos locales ofreciéndoles un lugar para mostrar su arte, llega este cierre con moño, organizado por El templo del rock, agradeciendo el espacio brindado por el municipio de Salto, y a las bandas, por estar siempre dispuestas. Desde las 21hs y hasta la 1 am, la música no dejará de sonar. Un escenario principal, por donde desfilarán seis de las bandas saltenses, y un line up especial entre el show de cada una de ellas, sumándose la presentación del libro “Underground Yuppies, la biografía de DDT” de Virginia Guerreg, uniendo las letras al deleite musical. La entrada es libre y gratuita, se reservan mesas y se solicita puntualidad y respeto por los protocolos, para que ésta última noche de música al aire libre sea un evento único y a puro rock.

Bandas invitadas:

Contramano, Polo Rojo, The soul, Santo Diablo, Crazy Mama Orquesta, Los Políticos, Sótano y artistas invitados.