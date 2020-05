GROOMING: Información para estar alerta

Es una forma delictiva de acoso virtual donde un adulto se pone en contacto con un

menor con el fin de ganarse su confianza para luego involucrarle en una actividad sexual.

Cuando crees perfiles en redes sociales o en el e-mail , si usas el año de nacimiento (Como

“juancito2001@….”), le estas dando datos a los acosadores para identificar una posible víctima.-

Cuando aceptes contactos en redes sociales asegúrate que sean de quienes conozcas

personalmente.-

Si envías fotos y/o videos que puedan prestarse a malos entendidos, el groomer utilizará ese

material para extorsionar.-

Si compartes información en las redes sociales busca omitir datos personales o de la familia.-

Mantener los perfiles de redes sociales con privacidad.-

Si has iniciado una amistad virtual coméntalo. No acudir solo/a a un encuentro con desconocidos.-

Si una conversación o situación te incomodó en internet confía en tus familiares, amig@s y o

profesores. No dudes en pedir ayuda.-

Desconfía de las apariencias, en internet es muy fácil disfrazarse y decir mentiras.-

• No bloquear o denunciar el perfil de la red social utilizada por el groomer. Si advierte

que fue descubierto borrará la evidencia y la cuenta que utilizó.-

• Anotar el nombre de perfil y la URL. (Ej: www.facebook.com/abc11122233″ ) o en caso

de perfiles de la red social “Instagram” en las opciones del margen superior derecho

“Copiar URL”-

• Guardar mediante capturas de pantalla o fotografías todas las imágenes y

conversaciones con el sospechoso.-

• Consejo para padres: NO hacerse pasar por el menor ni pactar un encuentro.-

• Realizar la denuncia inmediatamente.-

DELITOS INFORMÁTICOS

¿CÓMO ACTUAR SI FUISTE VÍCTIMA?