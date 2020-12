Juntos por el cambio : Los relatos se agotan ante la abrumadora presencia de los datos que lo contradicen: “el dato mata relato”

Los relatos se agotan ante la abrumadora presencia de los datos que lo contradicen: “el dato mata relato”

Más allá del intento de sostener mediante ampulosas conferencias de prensa, replicadas por los pauteros eternos (pauta que pagamos entre todos los contribuyentes) los datos son irrefutables.

Después de 27 años de los últimos 31 de democracia, gobernados por el mismo oficialismo, en Salto seguimos tirando la “caca” al río, continúan los asentamientos, los loteos sin regulaciones, el recambio de funcionarios que no están preparados.

Un Intendente patotero que se ocupa de echar una enferma, custodiada por un patrullero, hasta el límite del Distrito, una pésima gestión de la pandemia que pudo controlar sacando pecho mientras tuvo la suerte de que el virus no entrara a la ciudad, para luego decir “que quieren que haga si la gente no respeta”.

Una seguridad que utiliza las cámaras para perseguir vecinos, pero pocas veces aclara hechos delictivos y menos aún para prevenir los delitos, los robos, accidentes de tránsito y falta de gestión, se observa en todas las esquinas pero, “cuenta con un excelentes funcionarios a cargo”.

La gestión de residuos se tercerizó y aun así pareciera que sólo se incorporaron gastos al erario municipal, porque el basural a cielo abierto, que escolta la ciudad, es penoso.

En educación, con la complicidad de los gremios, mantuvieron totalmente cerradas las escuelas a pesar de estar comprobado que la educación es una de las principales actividades presenciales, aunque pareciera que no para el kirchnerismo. La sociedad es arrastrada a un retroceso que no puede ni imaginar lo que es el progreso.

El descontrol es total, cada uno hace lo que quiere, ocupa los terrenos, las calles, arma negocios en la vereda, lo que se le ocurra, eso sí, es importante rendir pleitesía al Intendente y seguramente no tendrá problemas. El estado municipal es el primero en incumplir las normas.

Así es como se está instalando en la sociedad la cultura de la excepcionalidad, que viene degradando la estética de la ciudad y arraigando problemas futuros.

Todas las propuestas que realiza la oposición son sistemáticamente descartadas y basta con recordar algunas: creación del Parque Pancho Sierra en el ex basural, tomar posesión de las vías del FCGU para hacer el circuito de la salud y evitar las constantes usurpaciones; tomar medidas precautorias para evitar futuros inundados delimitando las áreas de riesgo; intervenir en la relocalización de las actividades no permitidas en el área urbana; responder los pedidos de informes necesarios para corregir irregularidades (Secretaría de Infraestructura Por Ej.) en el funcionamiento del municipio; trabajar sobre el correcto funcionamiento y ampliación de la planta depuradora y tantos otros temas que no permiten desarrollar en este espacio

Para muchos puede ser considerado un año perdido, pero para otros es un año retrocedido.

Gacetilla Cambiemos – Coalicion Civica – ARI