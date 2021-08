La marcha de las piedras “Es un dolor que lastima” en Plaza San Martin dejaron una piedra

Cientos de argentinos realizaron este lunes la “marcha de las piedras” en memoria de los fallecidos durante el último año y medio y en protesta contra el Gobierno de Alberto Fernández por la gestión de la pandemia de covid-19.

En Salto, esto no ocurrió, pero hubo muertos, hubo familias, destruidas por esta pandemia, hubo dolor, mucho dolor… pero no hubo marchas, no hubo piedras, solo una, una en un árbol en plaza San Martín, Clara Acosta, con unas flores, esa piedra, puesta por su hija simboliza el amor de toda la familia que quedo aquí, sin despedidas, sin el beso de ese amor eterno.

Un simbolismo que nos abraza a todos, esa piedra, quedará como señal de todo lo que vivimos, cada vez que la miremos, sabremos que quienes ya no están nos van a acompañar siempre .

Mabel; manifestó el dolor y poder, de alguna manera, despedirse de aquellas personas que murieron en su momento”