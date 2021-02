Mañana comienza la vacunación por turnos

Las coordinadoras de vacunación Julieta Barrios Y Valeria Beltran, acompañadas por la Directora del Hospital Myrna Rebottaro y el Secretario de Salud Lucas Alé.

Beltran anuncio que el jueves comenzaran a vacunar a los primeros turnos otorgados por la Turnera de la Provincia de Buenos Aires ya que llegaron 600 dosis de la primera dosis ( personas que se inscribieron por la pagina o la App)

Barrios por su lado explico que se vacunaran en la Escuela Tecnica que ya está preparada para la actividad.

Están contactando a los que tienen turnos en estos días. Se quiere avanzar a medida que sepan cuántas vacunas van llegando.

La Nación va entregarle al distrito que conduce Axel Kicillof 135 mil de las 400 mil dosis de Sputnik V que llegaron en el último vuelo de Aerolíneas Argentinas y esperan vacunas de AstraZeneca.

La Dra. Rebottaro felicito el trabajo de las coordinadoras, esta todo perfectamente en tiempo y forma según lo pidió el Estado. Solamente aclarar que la persona que tiene turno y no fue se va a re programar su turno. No se puede vacunar a nadie que no tenga con su turno.

El secretario de Salud Lucas Alé . La prevención es la única medida que tenemos para paliar la enfermedad. Remarco que no se vacuna a quien no tiene turno. No es a demanda solo por turno otorgado por la turnera.

