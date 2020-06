Quedan suspendidos los consultorios externos del Hospital Municipal “Juan Domingo Perón”.

A partir del día de la fecha quedarán suspendidos los consultorios externos del Hospital Municipal “Juan Domingo Perón”.

Por lo tanto informamos a la comunidad que no se podrán realizar trámites de libreta sanitaria y a su vez no estará funcionando el vacunatorio.

Es importante que aquellos vecinos y vecinas que deban ser asistidos por un profesional o colocarse las vacunas calendario se acerquen al Centro de Atención Primaria de la Salud más cercano a su domicilio.

Por último agregar que, hasta tanto no se regularice la situación no se otorgarán turnos para consultorios a través de la plataforma virtual www.saltoturnos.com.