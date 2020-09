Sergio Fittipaldi, el reclamo de la policía Bonaerense

En Tardes Informales abordamos el reclamo de la policía Bonaerense, hablamos con el Comisario Inspector retirado Sergio Fittipaldi.

Treinta y tres años en la Fuerza, la cuestión no es fácil de resolver porque no hay referentes ni líderes globales con los que establecer un diálogo. No existe un sindicato -prohibido por ley- y por lo tanto es muy difícil de coordinar.

Es una falencia de siempre, cuando egresábamos de la escuela de policía , nos daban una pistola, dos cargadores y nada mas, después el resto lo comprobamos nosotros.

Fittipaldi, también comento, la falta de recursos, en las comisarias, que si no fuera por la ayuda de los productores, del vecino, del municipio, no habría combustible, los patrulleros, estarían sin gormas.

