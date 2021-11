Union por todos: anteproyecto Plan de saneamiento Municipal

En la mañana del lunes, Union por Todos, Alternativa Salto, presentaron un proyecto que lo presentaran en el HCD. Ivan Perez Morelli, fue quien lo explico en Conferencia de prensa

Ordenanza: PLAN DE SANEAMIENTO MUNICIPAL.

Visto:

Que se resulta de imperiosa necesidad la claridad de los actos de gobiernos y

la correcta utilización de los recursos públicos, así como la necesidad de brindar

mayor transparencia e información a la comunidad, lo que se encuentra

claramente establecido en la Constitución Nacional y todo el plexo normativo

interno de todos los niveles tales como el DECRETO-LEY 7647/70 (Art. 103 y

ss) LOM (Art. 273, Art. 165 y ss. Art. 25, 26, 27 y ss), decreto municipal 7/21, así

como toda la normativa complementaria y concurrente.

Que la medida solicitada cuenta con antecedentes similares tales como la

ordenanza 141/2009, 190/2014, 122/2014, entre otras.

Que como ya se indicó, constituyen facultades que le corresponden a este

Honorable Cuerpo.

Que resulta imperioso garantizar la transparencia en la gestión del gobierno

municipal y de los recursos de los ciudadanos.

Que una auditoría externa garantiza la objetividad, la eficiencia y la seguridad

del informe que resulte de la misma.

Que tener información clara y oportuna es un requisito necesario para realizar

una buena gestión de los recursos y de las instituciones. Así mismo permite tener

los fundamentos para tomar las medidas que correspondan para el correcto

ejercicio de gobierno.

Que atento a la grave situación económica que atraviesa el país y que no es

ajena a nuestro municipio, es que esto obliga a redoblar los esfuerzos para el

mejor uso de los recursos.

Considerando:

Que todo el marco constitucional y legal detallado, no solo no prohíbe sino que

fomenta la necesidad de una búsqueda activa de gestión y control de los

recursos públicos.

Que el derecho a la información es un derecho reconocido y que tiene jerarquía

constitucional.

Que por ello resulta una necesidad que los habitantes y funcionarios del Partido

de Salto cuenten con información y herramientas fundamentales para la toma de

decisiones y que esto repercute directamente en el uso de los recursos y una

mejora de la calidad Institucional.

Por ello, los firmantes en carácter de miembros del actual espacio político UNIÓN

POR TODOS (lista 112), también miembros de la asociación simple

ALTERNATIVA SALTO y en carácter de CIUDADANOS, proponen al Honorable

Concejo Deliberante de Salto el PLAN DE SANEAMIENTO MUNICIPAL, que

cuenta con tres ejes y que se fundamenta en el tratamiento de los siguientes

puntos:

EJE 1 – AUDITORIA EXTERNA SOBRE LAS ÁREAS MUNICIPALES QUE

MANEJAN RECURSOS PÚBLICOS.

1.- REALIZACIÓN DE AUDITORIAS EXTERNAS DE GESTIÓN Y RECURSOS

EN LAS PRINCIPALES ÁREAS DEL MUNICIPIO, RELATIVOS AL MANEJO

CONTABLE, ADMINISTRATIVO, OPERATIVO, ORGANIZATIVO, DE

PERSONAL Y RECURSOS.

2.- CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORIA

ENCABEZADA POR UN REPRESENTANTE QUE NO SEA DEL MISMO

PARTIDO/FRENTE POLITICO DEL PODER EJECUTIVO.

3.- LICITACIÓN PÚBLICA DE QUIEN LLEVA ADELANTE LAS AUDITORIAS.

4.- ESTABLECER UN PLAZO NO MAYOR A 5 MESES CON UNA PRÓRROGA

JUSTIFICADA DE 1 MÁS, PARA SU REALIZACIÓN Y PUESTA EN

CONOCIMIENTO.

5.- BRINDAR PLENO ACCESO AL SISTEMA Y SOFWARE DE LA REFORMA

DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL ÁMBITO MUNICIPAL (RAFAM),

ASÍ COMO A LAS DEPENDENCIAS Y AUTORIDADES ESTABLECIDAS EN EL

DECRETO 7/21 (O EN EL QUE EN EL FUTURO LO MODIFIQUE O

SUSTITUYA.

6.- FACILITAR EL ACCESO Y EL CONTACTO AL HONORABLE TRIBUNAL DE

CUENTAS (HTC).

EJE 2 – RENDICIÓN DE GESTIÓN DE LOS CONCEJALES Y CONSEJEROS

ESCOLARES.

1.- LOS CONCEJALES DEBERÁN RENDIR CUENTA DE SU GESTIÓN,

INFORMANDO PROYECTOS PRESENTADOS, PARTICIPACIÓN Y

RESULTADOS DE LOS MISMOS, CONTROL DE EJECUCIÓN DE

ORDENANZAS IMPULSADAS, TRABAJO EN COMISIONES Y VOTACIONES

EN TEMAS DE RELEVANCIA PÚBLICA, LO QUE SERÁ PRESENTADO

ANUALMENTE A LOS FINES DE SU CONOCIMIENTO PÚBLICO, BAJO

APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN DISCIPLINARIA

2.- ARTICULAR CON EL CONSEJO ESCOLAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA INDICADO EN EL PUNTO 1.-

3.- ESTABLECER UNA FECHA DE AUDIENCIA PÚBLICA EN EL CASO DE

EXISTIR CONSULTAS POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, DEBIENDO LOS

FUNCIONARIOS ENCONTRARSE A DISPOSICIÓN. LA MISMA DEBE SER

DEBIDAMENTE PUBLICADA E INFORMADA.

EJE 3 – AUSENCIA 0. 0 TOLERANCIA A LAS AUSENCIAS INJUSTIFICADAS

DE LOS EDILES.

1.- MODIFICACIÓN DEL ART. 7 DEC. 10/85

2.- ESTABLECER QUE LOS CONCEJALES DEBEN NOTIFICAR Y

JUSTIFICAR SU AUSENCIA A LAS OBLIGACIONES CON UN PLAZO NO

MAYOR A 24 HS. BAJO APERCIMIENTO DE SANCIÓN.

3.- QUE LAS FALTAS INJUSTIFICADAS, HASTA EL TOPE DISPUESTO POR

EL ART. DEL PUNTO 1 SEAN EFECTIVAMENTE DESCONTADAS, SIN

PERJUICIO DE LO DISPUESTO POR ART. 7 DEC. 10/85 EN CASO DE

INASISTENCIAS PROLONGADAS.

COMPLEMENTO: Para la correcta ejecución del plan de

1.- CREACIÓN DEL FORO CONSULTIVO AD HONOREM DE SANEAMIENTO

INSTITUCIONAL, A LOS FINES DE QUE TODOS INTERESADOS

(CIUDADANOS, PARTIDOS Y ASOCIACIONES) PUEDAN PARTICIPAR EN EL

PROCESO DE AUDITORÍA, POSTERIORES RESULTADOS Y ACCIONES. EL

FORO, A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE DESIGNADO AL EFECTO,

TENDRÁ VOZ, PERO NO VOTO, EN LAS INTERVENCIONES DEL HCD. POR

DICHA PARTICIPACIÓN, NO PODRÁ COBRARSE EMOLUMENTO ALGUNO.

DEBIENDO HACERSE CITACIÓN PÚBLICA PARA SU CONFORMACIÓN Y

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

Quedando a completa disposición se remite el mismo para su inmediato

tratamiento.