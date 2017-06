Adame: “Si mis palabras se interpretaron mal pido Disculpas”

El Dr. Adame explico cuál fue la situación del paro de 48 hs que los profesionales de la salud realizaron la semana pasada.

Hay que aclarar que el paro es un derecho que tienen los trabajadores y que esta lógico cuando hay reclamos, hay que realizarlo.

Además quiero aclarar que el pago se esta realizando bien según la CICOP.

El doctor Adame explicó que el paro roza la ilegalidad en el sentido que no se tuvo en cuenta algunos pasos que deben seguir.

La verdad (explico) es que andan dando vuelta algunos sumarios que no son de este momento , son de una gestión anterior (del Dr. Maislin) la intención mía es que ningún profesional se vaya del Hospital, nadie deje el lugar del laburo, lo que sí necesitamos es que se trabaje, lo que yo necesito que todo el personal trabaje , estamos trabajando bien estamos pagando en tiempo y forma a los médicos, la guardia empieza a las 8 de la mañana y termina a las 8 de la mañana del otro día, hay días que hay mucho trabajo y hay otros días que no pero eso no es un tipo de irregularidad.

Yo no estoy de acuerdo con esta forma de paro porque no era lo que correspondía pero ahora estamos trabajando en eso, nos estamos reuniendo. A lo mejor yo no me he expresado como correspondía, Y a partir de ahora en adelante nos vamos a juntar para poder armar los diferentes servicios, en cuanto al maltrato dijo el director del Hospital : cuando pedí que se aclare dijeron maltrato no es, pero ahora lo importante es pensar en positivo ver de acá en adelante cómo podemos arreglar el hospital para que funcione bien. Tiene que funcionar , con todos los servicios con la guardia funcionando con un buen trato hacia la gente que debe atenderse es lo que corresponde.

Si mis palabras fueron interpretadas como un maltrato, un destrato, alguna palabra pido disculpas .manifestó Adame, convencido de lo que expresaba.

En cuanto a la situación del hospital tenemos que decir qué es bueno.

Que está situación es hasta fines de agosto, vamos a tener diferentes etapas en cuanto a la contingencia de pacientes porque todo se desborda con la cantidad de virus que existen hoy y por la relación interpersonal de la gente , vamos a tener varias afecciones virales , las camas ocupadas en hospital son pocos pero estamos con una contingencia que hemos preparado al hospital por lo que pueda ocurrir .