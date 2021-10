Carta abierta de Camilo Alessandro: «Superar la grieta inventada»

Los Saltenses debemos superar la grieta inventada que viene manejando los destinos de la patria en detrimento de los pueblos del interior. Por eso les pido que nos acompañen a seguir haciendo que Salto siga siendo el pueblo insignia de la industria, el campo, el comercio y el gobierno municipal de todos.

No se paren en ningún lugar de la grieta, voten lo que es conveniente para nosotros, nuestro pueblo.

Somos los que atendemos y resolvemos todos los días los problemas e hicimos crecer a Salto, siempre.

Acompáñennos, les pedimos que nos permitan seguir trabajando para Salto, como los venimos haciendo cada día desde hace años.

El Progreso que logramos estos últimos 30 años se debe al trabajo conjunto, comunitario y estratégico.

Estos últimos 6 años que me han tocado llevar adelante una parte importante del Municipio y acompañar al Cura en sus gestiones, lo hemos podido demostrar haciéndolo con compromiso, eficiencia y honestidad.

Seamos más Saltenses que nunca.

Los invito a votar nuestra lista encabezada por Julián Ainora y que nos des las herramientas para seguir gestionando obras y bienestar. Que no se pare El Progreso, nunca.

Camilo Alessandro.