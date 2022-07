CLAUDIA VIDAL:» NO QUIERO SER ESCRIBANA, SOY CONCEJAL»

Claudia Vidal Concejal del Bloque Juntos, fundamento el proyecto del Banco de máquinas, de maquinarias, herramientas y materiales para la emergencia social diciendo que es un proyecto interesantísimo, y muy importante.

En entrevista con FM Ciudad 88.5,» tal vez no habíamos pensado hasta ahora en ellos, como son los artesanos, los emprendedores, aquellas personas que tal vez a través del trabajo de otra línea de trabajo, con una pequeña herramienta con una pequeña ayuda, pueden generarse unos pesitos más para la economía familiar, todo eso está perfecto y nosotros celebramos, todo el Consejo en general. manifestó Vidal

«Pero ahí viene la segunda parte. Primero vos has escuchado que muchas veces dicen que los concejales parecen escribanos . Yo no quiero ser escribana, hay escribanos excelentes en toda la ciudad de Salto. Yo quiero ser concejal, como me nombraron mis vecinos, porque este proyecto viene de hace un tiempo y el ministro de Bienestar Social, Zabaleta, estuvo hace unos meses en Salto trayendo un montón de cosas. Remarco la edil en dialogo con nuestra emisora.

Lo que apelamos anoche fue nuestra disconformidad, no con el proyecto en sí, sino con la instrumentación, como nos enteramos, porque nuestro presidente del Consejo deliberante el lunes, no sé si él también se enteróalli, dijo Vidal, y siguio contando, pero si nos informó en la comisión que la primera parte ya estaba entregada .

Hay una figura de un coordinador, el coordinador o coordinadora es el garante de este proyecto, es el que tiene que acompañar a todos los micro emprendedores, es el que tiene que velar por las máximas, por los materiales y por la maquinaria, pero esa figura que debe ser idoneo, fue elegido, por el mismo ejecutivo.

