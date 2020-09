Las Mamis especiales, están organizando un Banco Ortopédico y de medicamentos zonal

Las Mamis especiales son inquietas, y trabajan incansablemente para que los niños con discapacidad, tengan mejor vida, y que esta no sea complicada.

Hablamos con Elena Duarte, quien nos contó que están armando el BANCO ORTOPÉDICO INFANTIL y el BANCO DE MEDICAMENTOS ZONAL, en dicho proyecto se ha sumado al equipo de trabajo , La Dra. Maria Cecilia Celotto (Pediatra)-La Licenciada María Lía Beluccia (KINESIOLOGA/FISIATRA)y la Lic. Johana Rabosso (Psicologa).

Debido a la situación que estamos atravesando y es de público conocimiento los pedidos que llegan a la página @Mamisespeciales son muchos y lamentablemente no a todos podemos darles solución, nos contó Elena

Las Mamis necesitan que quienes tengan equipamientos ortopédicos que no usen, las Mamis podemos usarla para poder ayudar, no solo a niños de nuestra ciudad si no también de localidades vecinas ya que el BANCO ORTOPÉDICO INFANTIL se está logrando armar gracias al aporte de la RED DE MAMIS DE ARRECIFES-SAN PEDRO-CHACABUCO-CARMEN DE ARECO.

Por eso Las Mamis, están trabajando para organizar, entre llamados, viajes, y consultas, usan su tiempo para otros. Para los chicos con discapacidad.

Si vos podes ayudar y

TODO LO QUE NO USES PODES DONARLO ESCRIBIÉNDONOS AL FACE DE NUESTRA PAGINA O TRAVÉS DE WASAPP A LOS SIGUIENTES TELÉFONOS:

SUSANA(2477-330445 )ELENA(15418770)YESICA(15492287)ZEILA(15470958)

LISTADO DE ELEMENTOS ORTOPÉDICOS

°SILLAS DE RUEDAS POSTURALES Y DE TRASLADO.

°ANDADORES MULTIFUNCIONALES Y COMUNES

°BIPEDESTADORES

°SILLAS DE BAÑO

°VALVAS CORTAS Y LARGAS/DESRROTADORES DE RODILLA Y BRAZOS.

°CUELLOS Y CORSET

°BASTONES CANADIENSES

LISTADO DE MEDICAMENTOS(Generalmente los más pedidos en )

TOPIRAMATO (Cualquier presentación)

RISPERIDONA(comprimidos y jarabe)

LEVETIRACETAM(comprimidos/jarabe)

LUMINALETAS

ACIDO VALPROICO(Jarabe/comprimidos)

RUFINAMIDA

OSPOLOT

KARIDIUM

TEGRETOL (CARBAMAZEPINA)

ARIPIPRAZOL

Escucha la entrevista