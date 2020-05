Los geriátricos tienen un protocolo que deben cumplir

En la mañana del martes 26 la Dra. Myrna Rebottaro, acompañada por el Dr. Eduardo Free, a cargo de los Centros Periféricos, Silvia Casquero, agente fiscalizadora municipal de geriátricos, el Dr. Bermudez medico laboral , y el Comisario Marcelo Byrne quienes conformar la comision de apoyo a los geriátricos en momentos de COVID 19.

La Dra. Rebotaro, explico que esta comision se formo para apoyar y guiar en estos momentos a los geriátricos. Bermudez por su lado, dio a conocer que se entrego hace aproximadamente un mes y medio y lo mas importante es el no ingreso de personas a los diferentes geriátricos, que no sean empleados, médicos de los mismos. Se pida a los familiares mantener algunos contactos on line para mantener vínculos y ver como esta el familiar.

Asi mismo se realizo un relevamiento de datos muy interesante e importante de todos los geriátricos. reconociendo que algunos están habilitados y otros no, pero hay que apoyarlos a todos, menciono la Dra. Rebottaro. Dejo en claro, que los datos se realizaron sin entrar al lugar, para mantenerlo sin posibilidad de contagio.

Escucha la conferencia de prensa